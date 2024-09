Guerra a Hezbollah Raid anche su Beirut ucciso l’uomo dei droni Israele | no alla tregua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Di fronte al rischio sempre piùrmante che il conflitto fradegeneri in una escalation regionale la diplomazia internazionale – su iniziativa degli Stati Uniti e della Francia – ha presentato ieri una proposta per una sospensione di 21 giorni delle ostilità sul confine israelo-libanese tale da facilitare il ritorno della popolazione civile alle rispettive abitazioni. Questa breve pausa dovrebbe garantire l’ossigeno necessario per raggiungere un accordo più articolato. La proposta – che si basa sulla risoluzione 1701 dell’Onu del 2006 relativa al mantenimento di una ‘zona cuscinetto’ nel Libano sud, a ridosso del confine israeliano – è stata sostenuta dall’Ue, da Italia, Germania e da altri sei Paesi.