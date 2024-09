Esposito carica la Civitanovese | È bello giocare con le pressioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il dado è tratto: Vittorioè un nuovo giocatore della. Le anticipazioni di mercato sui giornali e il videomessaggio in cui il calciatore si diceva pronto all’arrivo hanno dovuto lasciare il posto alla realtà e ieri il fantasista molisano ha effettuato il primo allenamento con la maglia rossoblù. A seguire, la foto di presentazione e le parole con i cronisti. "Vengo un po’ provato dall’influenza, ma fisicamente sto bene. Spero di rendere al meglio e di non deludere", ha detto il giocatore a caldo. Non ci sarebbe un gran bisogno di presentazioni per quello che in molti vedono come un fuoriclasse della castegoria, ma forse è bene ripartire dai numeri: 234 presenze in serie D con 84 gol e 52 assist all’attivo. Più di tutto però c’è un calcio che in un video disponibile in rete diventa "arte nel calcio dilettantistico".