E’ un vero big match La febbre è alle stelle

(Di venerdì 27 settembre 2024) Freme l’ambiente rossoblu. Vigor - Ancona si avvicina e l’entusiasmo a Senigallia è. Una giornata di sport molto speciale, un appuntamento che sta coinvolgendo un’intera città, infatti, anche coloro che non hanno un particolare feeling con il pallone chiedono, si informano e pensano di andare allo stadio domenica pomeriggio. Il passaggio del turno in Coppa ha rafforzato l’entusiasmo della piazza vigorina, anche se nell’immaginario collettivo l’Ancona rientra tra le formazioni in corsa per la vittoria del campionato. In poche settimane Gadda ha assemblato una squadra che, al di là di qualche aggiustamento, può battere chiunque in questo girone F. Lo sa Clementi, ne è consapevole il pubblico, ma la Vigor è carica e desiderosa di regalare al popolo rossoblu un’altra gioia.