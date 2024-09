Domenica c’è la pseudo Pistoiese | Un Ravenna col dente avvelenato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Ilc’è ed è normale che lo sia". Mauro Antonioli non ha dimenticato. E, come lui, in tanti a. E pure a Forlì., al ‘Melani’ di Pistoia c’è il big match contro l’Aglianese. Cioè, nominalmente si gioca contro la, ma ‘moralmente’ l’avversario non ha nulla a che vedere con un club blasonato e glorioso come la ‘vera’. Gli arancioni infatti sono usciti dalla porta (ritiro dal campionato scorso a 5 turni dalla fine e revoca dell’affiliazione), rientrando dalla finestra, grazie ad uno dei ‘pastrocchi’ meno edificanti della storia del calcio, ovvero la fusione con l’Aglianese che, a propria volta ha ripreso dalla Prima categoria. Il tutto sulla pelle dei giallorossi, frenati, nella corsa alla promozione, dai 6 punti tolti sui titoli di coda.