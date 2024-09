Confartigianato 250 partecipanti a ‘Energies and Transition High School’ | formazione punta sempre più in alto

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bilancio positivo per L’’Energies and, realizzata in collaborazione con i suoi Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia, svoltasi a Chia (Cagliari) dal 25 al 27 settembre. “Abbiamo avuto oltre 250e abbiamo elevato il livello formativo”, ha sottolineato Carlo Piccinato, coordinatore TeamImprese Sostenibili, alla terza e ultima giornata della 20° edizione della Conventionand. L’evento ha fatto il punto sulle strategie per sostenere artigiani e Pmi nel risparmio sui costi di elettricità e gas, anchendo su efficienza e sostenibilità ambientale. “Alle oltre 250 persone che hanno partecipato allandabbiamo portato il massimo dell’esperienza e della conoscenza nazionale, e internazionale che c’è su questi temi”.