Ciclismo Niklas Behrens mostruoso ai Mondiali tra gli under 23 L’Italia e Pellizzari si spengono troppo presto

(Di venerdì 27 settembre 2024) Due settimane da sogno per: condizione spaziale per il tedesco, classe 2003, che ha trovato due gare eccezionali prima centrando l’argento europeo in Belgio, poi, al termine di una gara magnifica e durissima (anche oggi la pioggia ha messo in difficoltà gli atleti), l’oro nella prova in linea aidisu strada in Svizzera tra gli23. Per lui il passaggio tra i professionisti è praticamente assicurato e sarà un corridore da seguire per il futuro nelle classiche. Tre corridori hanno trovato la prima azione di giornata: Cole Kessler (Stati Uniti), Robert Donaldson (Gran Bretagna) e Lewis Bower (Nuova Zelanda). Il gruppo però, con la Svizzera attivissima, è rimasto ben vicino. All’ingresso del circuito di Zurigo però si sono rimescolate le carte e sono iniziati i nuovi attacchi.