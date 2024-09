C’era uranio arricchito nel terreno del sito nucleare di Sogin | sequestrata un’area

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)in una parte disotto alcuni cumuli di rifiuti convenzionali. Per questo i carabinieri del Noe hanno sequestratodi circa 600 metri quadrati all’interno delItrec di Rotondella, nel Materano, gestito dalla società pubblica, che si occupa delle attività di decommissioning degli impianti nucleari italiani e della relativa gestione dei rifiuti radioattivi. I livelli di contaminazione rilevati “non rappresenterebbero un pericolo immediato per i lavoratori, per l’ambiente e la popolazione”, specifica lo stesso Noe sottolineando che a certificarlo è l’Ispettorato per la sicurezzae la radioprotezione (Isin). Ora l’area “verrà posta in sicurezza” secondo le indicazioni dello stesso Isin.