Catherine Zeta-Jones nuda su Instagram | gli auguri speciali per il compleanno di Michael Douglas

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Happy birthday mister. Firmato “tua moglie” completamente. Il regalino social per gli 80 anni del divo di Hollywood è arrivato da sua moglie con una foto conturbante e pure un po’ criticata sul web. “Ero a corto di idee per un regalo”, ha scritto lasucommentando lo scatto in bianco (molto bianco) e nero dove mostre una forma fisica ancora tonica e giovanile, a cui ha aggiunto un tocco di piccante indossando un paio di tacchi a spillo. L’attrice, che festeggia il, ovvero 55 anni, lo stesso giorno del marito, ha poi spiegato che si trattava del “vestito da”: “Dopo oltre 25 anni che condivido il giorno del miocon mio marito () Questa è la seconda opzione regalo, le palline da golf sono la prima opzione ovviamente”.