A Napoli sta crollando il falso mito di Conte allenatore talebano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Una partita tattica Non lasciatevi ingannare dal risultato, da come sono andate le cose, dal fatto che il Palermo sia una squadra di Serie B. E neanche dal turn over. Quella giocata ieri sera dalè stata una partita vera. Anche dal punto di vista tattico, nel senso che ha dato delle indicazioni molto interessanti sul lavoro fatto da. E su quello che vedremo nelle prossime settimane. Sul prato dello stadio Maradona, infatti, si sono manifestati dei meccanismi e dei movimenti del tutto nuovi, per la squadra azzurra. E non solo rispetto alla stagione scorsa, ma anche a quello che abbiamo apprezzato nelle ultime settimane. Insomma,-Palermo 5-0 è stata una partita che, proiettandoci per in avanti per qualche attimo, potrebbe essere ricordata come un momento importante.