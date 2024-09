Vostra madre è radioattiva per il vaccino contro il Covid Padre no vax a processo per maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Da quando si era vaccinataill’ex marito aveva convinto i figli che fosse “” e non consentiva loro di avvicinarla. L’uomo, dichiaratamente no vax, è ora imputato a Bergamo e, come riferisce l’edizione locale del Corriere della Sera, la donna ha di nuovo con sé da un mese i due ragazzi di 16 e 13 anni che erano stati in comunità per tre anni per riprendersi da quelli che, secondo l’accusa, sono stati ipsicologici del. Neli due minori sono stati affidati alla, che li rappresenta con l’avvocato Francesca Longhi. I genitori dei due ragazzini si erano separati nel 2017, ma era dal 2018 che la donna ha dovuto affrontare una situazione che si è rivelata sempre più complicata. I fratelli, che avevano 13 e 10 anni, erano stati spinti dala credere che il virus non esistesse e che le mascherine fossero dannose per la salute.