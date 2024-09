Un servizio di prima assistenza alle neomamme da attivare attraverso un semplice messaggio di Whatsapp

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre 2024 – Undidaundi. L’iniziativa è promossa dall’associazione Latte di Mamma e verrà simbolicamente lanciata in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento al via da martedì 1 ottobre con la volontà di offrire, ascolto, confronto e consigli a chi affronta le prime fasi della maternità, andando a garantire un supporto per vivere questo delicato momento in serenità e consapevolezza. Questoverrà condotto da un numero dedicato disu uno smartphone che è stato donato da Sintra che, punto di riferimento internazionale per le soluzioni di business digitale, ha rinnovato la propria vicinanza ai progetti locali capaci di abbinare innovazione e sociale.