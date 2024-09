Un pezzo di Luna in Europa | il futuro dell' esplorazione spaziale prende forma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) In un'impresa che sembra uscita da un film di fantascienza, l'ha appena compiuto un passo da gigante verso il. Un "angolo di" è stato ricreato con incredibile precisione nel cuore del nostro continente, in Germania, segnando l'inizio di una nuova era per la ricerca e lo sviluppo tecnologico: un laboratorio unico nel suo genere Il progetto, denominato(Laboratory for UNiversal Access), non è solo un'impressionante dimostrazione di ingegneria, ma un vero e proprio ponte verso il nostro satellite naturale. Questo ambientere artificiale, realizzato con 120 tonnellate di roccia vulcanica, replica fedelmente le condizionia superficiere.