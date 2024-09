The Last of Us Stagione 2 ecco il primo trailer completo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) È stato svelato ildella secondadi Theof Us. Per tutta la prima parte del 2024, la secondaè stata in fase di riprese. Poco più di un mese fa, la produzione si è finalmente conclusa, il che ha naturalmente portato i fan a chiedersi quando sarebbe stato svelato unadeguato per questa nuova serie di episodi. Ora, in concomitanza con il “Theof Us Day“, è arrivato il nostro miglior sguardo alla secondafinora. Con una durata di circa due minuti, questo teaser iniziale per la secondaevidenzia molte scene che coloro che hanno giocato a Theof Us Parte II dovrebbero conoscere. Oltre a mostrare Joel ed Ellie, il video mette anche in evidenza nuovi personaggi delladue come Dina (Isabela Merced), Abby (Kaitlyn Dever) e un personaggio sconosciuto interpretato da Catherina O’Hara.