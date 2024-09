Testata sul treno all’agente Polfer | caos su convoglio fra Empoli e Firenze un arresto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Montelupo Fiorentino, 26 settembre 2024 – Paura su un, per una vicenda che ripropone il tema della sicurezza sui treni. Un agente delladiè stato colpito con unada un 35enne su undella trattaproveniente da Siena. L'uomo, di origine maghrebina, era ubriaco e stava disturbando i passeggeri. Secondo quanto appreso l'agente, che era libero dal servizio, lo ha fermato per un controllo e poco dopo però, quando pareva che il soggetto si fosse calmato, il poliziotto ha ricevuto unaal volto dallo stesso uomo subendo traumi alla mandibola. E' stato dato l'allarme e alla stazione di Montelupo Fiorentino è intervenuta la polizia che ha arrestato il 35enne. Accertamenti in corso.