Strage di Nuoro sale a 5 il numero delle vittime

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 26 settembre 2024) È salito a cinque il tragico bilancio dellafamiliare di, con il decesso, nelle ultime ore, del figlio minore e di un vicino di casa. Il responsabile, Roberto Gleboni, operaio forestale di 52 anni, ha ucciso a colpi di pistola sua moglie e la figlia maggiore prima di togliersi la vita. Tra lepiù recenti, il figlio Francesco, di appena 10 anni, e Paolo Sanna, un vicino di 69 anni, entrambi gravemente feriti e ricoverati in condizioni disperate al San Francesco di. Purtroppo, per loro non c’è stato nulla da fare: Francesco è andato in arresto cardiaco durante la notte, mentre la morte cerebrale di Sanna è stata confermata qualche ora dopo, consentendo il via libera all’espianto degli organi. La tragedia ha avuto inizio all’alba, quando Gleboni ha aperto il fuoco sui suoi familiari, sorprendendoli nel sonno.