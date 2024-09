Strage di Nuoro emerge il movente | Ecco perché l’ha fatto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 26 settembre 2024) Social.diil: tutte le news. Nella giornata di ieri 25 Settembre 2024 si è consumata in Italia l’ennesima tragedia. In un appartamento al piano terra della palazzina di via Ichnusa a, la violenza di un uomo si abbattuta sulla sua famiglia e su un vicino di casa. Dopo avere ucciso la moglie e la figlia, e avere ferito altri due figli e l’anziano vicino, si è tolto la vita, nella casa dell’anziana madre, in via Gonario Pinna, dopo aver colpito anche lei. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe venuto fuori ildi questo terribile gesto.