Secondo Nicholas Daley Molton Brown profuma di lavoro all' uncinetto con la mamma

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) I profumi ci accompagnano per tutta la vita. Contribuiscono al nostro senso di identità: come l'odore della cucina della nonna, l’asfalto bagnato di una scorciatoia per tornare a casa, il bosco in mezzo al nulla che pulisce l'anima. Per fortuna, Re-Charge Black Pepper diricorda soprattutto il bosco e il marchio ha chiesto adi sognare altri profumi legati a luoghi. Lo stilista londinese di menswear esplora il concetto di eredità e identità attraverso la moda, la musica e la cultura, collaborando con alcuni creativi nel Regno Unito, e non solo. Questo lo ha portato a curare i palchi musicali del Gala Festival a south London, a occupare il South Bank Centre con la serie Woven Rhythms e a organizzare eventi live nello storico 100 Club di Oxford Street.