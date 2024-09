Salto con gli sci Grand Prix Hinzenbach 2024 | Alex Insam a caccia della vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilestivo dicon gli sci si appresta a vivere le sue tappe decisive, con gli ultimi tre appuntamenti del calendario in programma sul trampolino austriaco disabato 28 e domenica 29 settembre, seguito dalla gara in Germania a Klingenthal sabato 5 ottobre, dove c’è spazio anche per la gara femminile e per quella a squadre mista il giorno seguente. In campo maschile la situazione si è fatta interessante nello scorso fine settimana a Rasnov, doveha messo a segno il secondo podio del torneo, portandosi così al primo postoclassifica generale con 213 punti, davanti al norvegese Marius Lindvik e all’austriaco Stefan Kraft con 200 punti. Situazione ancora migliore fra le donne, dove Lara Malsiner svetta davanti a tutte in graduatoria con 238 punti, seguita dalla Annika Sieff con 196, terza è la slovena Ema Klinec con 194.