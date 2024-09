Rifiuti nel 2022 trattati 83 mln di tonnellate di organico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Nelsono stati8,3 mln didia matrice organica da 357 impianti in tutta Italia. Sono i dati elaborati dal Cic a partire dagli ultimi dati Ispra disponibili. Più nel dettaglio, nelil riciclo deiorganici è stato affidato a 357 impianti di trattamento biologico, uno in più rispetto all'anno precedente: in particolare, è cresciuto il numero di impianti che hanno introdotto la digestione anaerobica (da 63 a 74), mentre gli impianti di solo compostaggio sono diminuiti di 10 unità (da 293 a 283).