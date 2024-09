PAPmusic | una clip in anteprima del film animato sul mondo della moda e della musica

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il 26 settembre arriverà nelle sale il, ecco unain esclusiva tratto dal progetto prodotto da Not Just Music. Il 26 settembre arriva nei cinema il- Animation for Fashion, scritto e diretto dalla cantautrice e artista LeiKiè, di cui potete vedere unain. Nel video si assiste ad alcuni momenti in cui la protagonista, una stilista, crea dei modelli di abiti esclusivi prima di dover essere impegnata nella scelta di alcune modelle. Il progettoLa casa di produzione indipendente e autonoma Not Just Music ha realizzato il- Animation for Fashion con lo scopo di offrire uno sguardo ironico e affascinante sulle dinamiche di una giovane azienda di. La