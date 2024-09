Padova 400 motociclisti alle corse clandestine | agenti accerchiati e minacciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 –, 400alla gara illegale di velocità sulle strade di. La questura ha firmato il ‘foglio di via’ per 28 ragazzi, trovate armi e munizioni nella casa di un partecipante al raduno illegale organizzato per commemorare la scomparsa di un rider-youtuber. Il raduno per lo youtuber scomparso Risale al 15 settembre la scoperta del raduno clandestino nella zona industriale del capoluogo euganeo. A portare la polizia sulle tracce dellesono state le segnalazioni di vari automobilisti che avevano incrociato un centinaio di giovani che assistevano a gare di velocità non autorizzate con veicoli a motore, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri veicoli di passaggio.