Nicola Trussardi sarebbe stato discriminato in quanto etero | la tesi del figlio Tomaso

(Di giovedì 26 settembre 2024) Potrebbe sembrare un paradosso e invece non lo è.perché “non gay”. Ad affermarlo il, erede della nota casa di moda italiana. Lo ha fatto in una puntata di “1%”, podcast condotto da Giacomo Freddi. Queste le sue parole: “Lo trattavano come un diverso e dico una cosa forte: perché non era gay. Tutti gli stilisti che erano gay lo boicottavano, non lo facevano sfilare, non lo accettavano alle fiere: se si va a vedere le foto dei tempi c’erano Missoni, Armani, Versace, Krizia, Fiorucci, Ferrè, lui mai. Lo ghettizzavano perché era bergamasco, perché non era stilista, era soltanto un pellettiere”. La rivelazione sudelSempre in questa intervista ha rivelato che il padreemarginato dal mondo della moda perché “diverso”.