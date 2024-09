McTominay segna al Maradona | Spunta un gesto speciale sotto la curva

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Scottnon ha perso tempo: pochi secondi dopo il suo ingresso in campo durante Napoli-Palermo, ha trovato il suo primo gol con la maglia azzurra, facendo esplodere lo stadio Diego Armando. La rete, arrivata dopo un assist perfetto di Romelu Lukaku, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi partenopei. Esultanza e unche conquista i tifosi Il centrocampista scozzese non si è limitato are. Dopo il gol, ha festeggiato con grande gioiala, baciando la maglia del Napoli, unche ha toccato profondamente i tifosi presenti. Lo stadio lo ha accolto con una vera e propria ovazione, facendo sentire subito a casa il giocatore arrivato quest’estate dal Manchester United.