Lucca Comics fra Puccini e i grandi del fumetto

(Di giovedì 26 settembre 2024) Papini "Ilè la chiesa al centro del villaggio, e lo è sempre stato": il direttore di& Games, Emanuele Vietina, sintetizza così la centralità della letteratura disegnata presentando a Milano al Teatro Gerolamo il programma dell’edizione 2024 (dal 30 ottobre al 3 novembre) e il villaggio è quell’universo variegato e creativo che il festival riesce a raccogliere e a far esprimere. Un modo per sottolineare che, anche se si sa che& Games non è “solo“, per il nome che porta e per la sua storia quella che i francesi chiamano la “nona arte“ non può che avere un ruolo centrale.