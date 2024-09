Lizzo | dieta fitness e la risposta alle accuse di assumere Ozempic per dimagrire

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 26 settembre 2024)è di nuovo nell’occhio del ciclone, stavolta per la sua trasformazione fisica: la cantante, all’anagrafe Melissa Viviane Jefferson, sta documentando sui social i suoinamenti e i cambiamenti del suo corpo, che tuttavia qualcuno sembra non aver apprezzato troppo, accusando la musicista, da sempre paladina della body positivity, di aver “rinnegato” i suoi ideali., che ha affermato di essersi sempre piaciuta, ha aggiunto: “Io accetto il mio corpo oggi e accetto anche che cambierà. Ho amato il mio corpo in tutti i suoi stadi, perché l’accettazione è una forma di amore verso se stessi”.