Intesa Sanpaolo | con Fondazione Accenture per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Oggi lanei luoghi di lavoro non è più vissuta solo come un obbligo di legge e un dovere sociale ma, adottando gli accorgimenti e gli strumenti adeguati, può rivelarsi un’occasione di crescita organizzativa per le imprese italiane. È quanto emerge dalla ricerca ‘cone lavoro: oltre le barriere – Dati e storie di inclusionein Italia’ promossa daItalianaETS insieme ad, in partnership con SDA Bocconi School of Management e in collaborazione con Politecnico di Milano, Tiresia,Politecnico di Milano e Free Thinking, presentata oggi alle Gallerie d’Italia dia Torino.