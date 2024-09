Il fine dining italiano? È il pranzo della domenica Simone Cantafio racconta il ritorno in Italia alla Stüa de Michil

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lombardo di origini calabresi, cittadino del mondo, dal 2021è lo chef de Lade. La sua storia comincia in, prima con Carlo Cracco ai tempi di Baronetto, Zaccardi & Co, e poi Gualtiero Marchesi di cui è uno degli ultimi allievi. Poi parte: più di 10 anni in giro per il mondo, 6 in Francia,corte di George Blanc e poi con Michel e Sébastien Bras che l'hanno poi portato in Giappone (dove si è fermato 5 anni), nell'isola di Hokkaido, affidandogli il loro ristorante; a chi gli chiedeva perché uno chefguida di un ristorante francese nel Sol Levante, Michel Bras rispondeva: «perché cucina più con il cuore che con la testa» e aggiungeva che è l'improntana, una sensibilità da non perdere.