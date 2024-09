Il film su Messina Denaro esce in tutta Italia ma non a Castelvetrano | chi è il gestore del cinema

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Palermo, 26 settembre 2024 – Un“che non interessa”. Così ildelMarconi di(Trapani) avrebbe motivano la scelta di non proiettare la pellicola su Matteo, in uscita inil 10 ottobre. Secondo quanto riporta Il Giornale di Sicilia nella città natale del superlatitante catturato a Palermo il 16 gennaio del 2023 e morto un anno fa, ‘Iddu, L’ultimo padrino’ non verrà visto. “Proverò a convincerlo” ha detto Giovanni Lentini, il sindaco di. Ma il figlio di Antonino Vaccarino, il vecchio proprietario del Marconi, passato a miglior vita nel 2021, è parso inamovibile: “Non mi riguarda” Antonino Vaccarino non era uno qualunque.lo conosceva bene.