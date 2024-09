Gridavo ma nessuno mi ha aiutata Tutti indifferenti Il racconto di una donna aggredita e violentata in un sottopasso a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Ioe provavo a bloccare le auto che passavano, ma nulla.mi aiutava. L’indifferenza della gente mi ha fatto davvero male”. È ildi unadi 42 anninei giorni scorsi dentro un, in zona Porta Pia. La vittima, che ha parlato al Messaggero, dice di sentirsi sollevata nel sapere che l’uomo che l’haè stato fermato ed arrestato al termine di un’indagine condotta dalla polizia. Nella notte tra domenica e lunedì, ladopo aver trascorso una serata con le amiche, stava andando alla stazione Termini per prendere il bus che l’avrebbe riportata a casa quando ha sentito una persona bloccarla da dietro: “Con un braccio mi ha stretta a sé e mi ha portata nel”. E ancora: “Era tutto buio. Ero a terra e sentivo che sotto di me c’erano alcune coperte e dei piumini. Era tutto nero.