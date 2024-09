Disney+ via al blocco degli account condivisi in Italia per farlo si dovrà pagare un extra

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ormai è ufficiale, dopo un periodo di prova all’estero, la scelta è stata approvata e già a partire da questa settimana non sarà più possibile condividere la propria password dicon i propri conoscenti per ammortizzare i costi dell’abbonamento. Tuttavia se si vorrà mantenere il propriocondiviso siundi 5,99 euro. Le piattaforme streaming hanno da subito avuto un grande successo mondiale, iniziarono con un prezzo di lancio quasi irrisorio, partendo da 5 euro al mese, che ormai è un lontano ricordo, visto che il prezzo medio attuale è 12 euro mensili. Per questo motivo molti utenti avevano scelto di ammortizzare il costo dividendolo fra amici o parenti lontani dal proprio nucleo domestico.