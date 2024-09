Daniele De Rossi sui muri di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Diceva Valerio Mastrandrea nel video della canzone del Piotta “Supercafone” che “i capisardi” sono: “La femmina, il denaro e la mortazza”. C’è chi ancora agli dà ragione. Con una sola aggiunta: “La”, nonostante qualcuno sostituisca l’ultima parte di questo assioma con “la Lazio”. Al'Associazione sportivaè cosa serissima. A tal punto seria che Massimo Troisi, senza alcuna ironia, se la prese con un giornalistano che accusava Napoli di vivere di calcio. Erano gli anni di Maradona. Disse: “Aci si alza e si legge della, poi si entra in macchina e si ascolta della, al bar si parla della. E in più c’è pure un’altra squadra in città. Se assaltassero il Parlamento non gliene fregherebbe a nessuno, ma se arrestassero Giuseppe Giannini inizierebbe la rivoluzione. Non è Napoli a vivere di calcio”. Sono passati poco più di trent’anni da allora.