Consiglio aperto sulla sanità I primari non potranno esserci | L’Ast gli mette il bavaglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) "È evidente che ci troviamo di fronte ad un maldestro tentativo dire ilai dipendenti Ast che, invece, potrebbero dare un prezioso contributo a trovare la soluzione dei molteplici problemi che affliggono la nostra". È questo l’atto d’accusa dei capigruppo incomunale David Miliozzi, Stefania Monteverde, Ulderico Orazi, Narciso Ricotta, Giordano Ripa (vice capogruppo) e Roberto Spedaletti nei confronti della direzione deldi Macerata e del sindaco Sandro Parcaroli. Come noto da tempo, il 4 ottobre, a partire dalle 15, nell’Aula Sinodale dell’ex seminario vescovile di via Cincinelli, si svolgerà uncomunalemaceratese. "Saràma non troppo, perché c’è il rischio che idel nostro ospedale non possano partecipare", attaccano i capigruppo.