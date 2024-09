Charlotte Casiraghi e il desiderio di sentirsi libera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)è la seconda dei tre figli di Carolina di Monaco e di Stefano, nonché undicesima nella linea di successione al trono di Monaco. Ha due fratelli, Andrea (nato nel 1984) e Pierre (lui nato nel 1987)., invece, è nata al Princess Grace Hospital Centre di La Colle, Monaco il 3 agosto 1986. Quando era piccola, ad appena quattro anni, il padre Stefano morì in un incidente in barca. In seguito alla sua scomparsa, visto l’eco mediatico della vicenda, la principessa Carolina decise di trasferirsi insieme alla famiglia a Saint-Rémy-de-Provence in Francia, per fuggire il più possibile dalla stampa e dal gossip, sempre molto interessati alle questioni sentimentali della dinastia.