Castrezzato morto l’operaio investito da una ruspa in un cantiere | Alessandro Cigolini aveva 47 anni

(Di giovedì 26 settembre 2024)(Brescia), 26 settembre 2024 – Non ce l’ha fattaedile addetto a lavori di fresatura e asfaltatura di 47finito ieri, dopo essere scivolato, sotto le ruote di unain unnelle campagne di, nel Bresciano. L’infortunio è accaduto ieri mattina, mercoledì 25 settembre, alle 10 in via Calura. L’incidente Stando a quanto ricostruito dai tecnici dell’Ats di Brescia e dai carabinieri di Chiari, l’uomo, di Castel Mella, dipendente dell’impresa edile Pgs Impianti di Torbole, sarebbe finito sotto il mezzo, che era in movimento, mentre stava verificando la presenza di acqua nel suo serbatoio, nell’ambito di alcuni lavori stradali. I soccorsi Subito è stato soccorso dai colleghi.