Bad boys ride or die | la strana coppia di sbirri funziona come vent' anni fa

(Di giovedì 26 settembre 2024) BADOR DIE Dvd nelle edicole. Con Will Smith, Martin Lawrence e Vanessa Hudgens. Regia di Adil el Arbi. Produzione Usa 2024. Durata: 1 ora e 55 LA TRAMA Tornano (nemmeno troppo invecchiati) i dueneri più imprevedibili di Miami. Anche se era prevedibilissimo che prendessero le difese del loro ex capo vigliaccamente incastrato sotto l'accusa di essere colluso colla mafia della Florida. Nel prendere le difese non possono però evitare di essere coinvolti, cioè a loro volta collusi col capo. PERCHÈ VEDERLO Perché ladifa. Anche se a dirigere non c'è stavolta Michael Bay (qui solo produttore) i ritmi sono forsennati e le trovate tambureggianti per tutte le due ore.