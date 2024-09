Anticipazioni Grande Fratello 26 settembre | super ospite crolli e svolte

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Questa sera, giovedì 26, andrà in onda la quarta puntata del. In tale occasione saranno affrontati svariati temi. Tra le tante cose che accadranno ci sarà anche l’arrivo in casa di unaproveniente dagli Stati Uniti D’America.nella puntata di stasera delCosa succederà nella puntata di questa sera del? Lerivelano che i colpi di scena non mancheranno di certo. Dopo l’ingresso nella casa di Clayton Norcross, l’attore che ha indossato i panni di Thorne Forrester nella serie Beautiful, un’altra nota protagonista della soap opera varcherà la soglia della porta rossa, ovvero, Katherine Kelly Lang, l’attrice che interpreta Brooke Logan.