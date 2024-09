Alluvioni la prevenzione è una priorità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Come se ce ne fosse bisogno (e sia detto che ne faremmo volentieri anche a meno),(e disastri di vario tipo) sempre più frequenti continuano a ricordarci la drammatica fragilità dei nostri territori. Altro che ideologia, il clima e il mondo vanno in quella direzione là, che piaccia o no: sterzare o anche correggere la rotta non è così semplice, né immediato. E pulire i tombini serve sì, ma non basta. Per dare qualche dato, ad esempio, l’ultimo report dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) dice che il 5,4% del territorio italiano (oltre 16mila chilometri quadrati) è a elevato rischio di alluvione, il 10% a pericolosità media, il 14% bassa. Nelle zone con un elevato rischio di alluvione vivono 2,4 milioni di persone e ci sono più di 620mila edifici (il 4,3% del totale).