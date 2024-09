Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Undi DonRum tra canne da zucchero di alta qualità e le fertili pendici del vulcano Mt. Kanlaon La terra di origine del rum Don? Filippino. E chi l’avrebbe mai detto. Si esatto. Donè un rum premium prodotto, in un luogo noto come Sugarlandia. Realizzato con canne da zucchero di alta qualità e invecchiato sulle fertili pendici del vulcano Mt. Kanlaon, Si può definire come una celebrazione dell’artigianato e della tradizione locale. Ogni bottiglia offre un’esperienza ricca e complessa, che trasporta i sensi in un mondo di eleganza e mistero. Le bottiglie di DonRum sono spesso decorate in modo vistoso e presentano un’etichetta con l’immagine di DonIsio”. Questo contribuisce a creare un’identità visiva distintiva per il marchio.