Ultime Notizie Roma del 25-09-2024 ore 14 | 10

(Di mercoledì 25 settembre 2024)dailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono continuativi per tutta la notte fino all’alba gli scambi di missili droni tra Israele e Libano e per la prima volta un missile lanciato dal paese dei Cedri ha puntato su Tel Aviv e altre località del centro di Israele gli abitanti sono corsi di nei rifugi al suono delle sirene ma poco dopo l’ordine è stato intercettato neutralizzato senza ferire nessuno le sirene hanno suonato anche vicino a Beirut nel sud di Israele Siria ha dichiarato di avere il missile diretto verso il Libano gruppi armati filo Legnami Mira che hanno rivendicato un lancio di droni su Israele l’escalation a nord di Garda 300 oggi di una riunione del consiglio di sicurezza dell’ONU mentre Londra Sta già preparando l’evacuazione dei cittadini britannici dal Libano gli sfollati sono già quasi mezzo milione la ...