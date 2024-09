Si rinnova il consiglio provinciale Quattro liste in lizza 1 766 elettori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilsi: ma a votare, come avviene ormai da diversi anni a questa parte in seguito alla riforma Delrio, non saranno i cittadini bensì solo i sindaci e i consiglieri dei 136 Comuni compresi nel territorio del Varesotto. L’appuntamento con le urne è per domenica, quando si terranno le elezioni per il rinnovo del, durante le quali verranno eletti i 16 nuovi componenti. Le elezioni, indette dal presidente della Provincia Marco Magrini (che rimarrà tale: si vota solo per ile non per il presidente), avranno luogo presso la sede dell’ente a Villa Recalcati in piazza Libertà 1 a Varese, dalle 8 alle 20 di domenica. A seguito della chiusura delle votazioni si darà avvio allo spoglio delle schede. Possono essere eletti alla carica di consiglierei sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni.