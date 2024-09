Paola Marella la verità sulla morte | cos’è il male che l’ha colpita e i sintomi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Personaggi Tv.malattia. Il mondo dello spettacolo scosso per ladella nota architetta e conduttrice televisiva.si è spenta all’età di 61 anni dopo aver lottato a lungo contro un brutto. (Continua) Leggi anche:, la richiesta straziante del marito durante il funerale Leggi anche:, l’ultimo messaggio prima di morire Chi eraDiplomata al liceo classico e laureata in Architettura degli interni presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano,ha iniziato a lavorare come agente immobiliare. In seguito, però, è diventata un’affermata architetta e soprattutto un personaggio televisivo. Nel 2006 diventa uno dei primi volti televisivi della neonata Real Time, conducendo dapprima il programma “Cerco casa disperatamente” e poi la trasmissione “Vendo casa disperatamente”.