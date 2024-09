Oroscopo Ottobre | Scorpione

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

23– 22 novembre, anche questo mese ti vede alle prese con il fuoco della passione e sappiamo che ti piace giocare col tuo elemento, tu che sei dominato da Marte! La prima decade (dal 1° al 10° grado del segno) ha tutto il cielo dalla sua parte, come la seconda decade (dall'11° al 20° grado del segno) che con il trigono di Marte e e la congiunzione di Venere, può spingersi sempre più oltre, ma non fateci sapere niente, mi raccomando! Sappiamo che vi piace il segreto. Anche la terza de-cade (dal 21° al 30° grado del segno), continua a sentire il contraccolpo di Urano, ma con i pianeti dell'eros cosi ben posizionati perché non prendersi una pausa relax?