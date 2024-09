Migranti | Meloni ' mio appello a Onu non è caduto nel vuoto ma deve fare di più'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) New York, 25 set. Adnkronos) - "Il nostro obiettivo, di fronte di decine di migliaia di persone che affrontano viaggi disperati per entrare illegalmente in Europa, è garantire prima di tutto il loro diritto a non dover emigrare, a non dover recidere le proprie radici semplicemente perché non hanno altra scelta. Una disperazione sulla quale lucrano organizzazioni di criminali senza scrupoli sempre più potenti e ramificate. Proposi un anno fa, da questo stesso podio, di dichiarare una guerra globale ai trafficanti di esseri umani, e sono felice che quell'non sianel, e che in primis a livello G7 si sia trovata l'intesa per dare vita ad un coordinamento internazionale per smantellare queste reti criminali. Ma bisognadi più". Lo ha detto la premier Giorgia, nel suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.