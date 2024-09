LIVE Berrettini-Van de Zandschulp ATP Tokyo 2024 in DIRETTA | romano in campo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiocatori in! 06:05 Esordio quindi complicato per il, che però poteva pescare peggio, visto il parterre d’Elite presente nella capitale giapponese. L’obiettivo diè quello di issarsi più in la possibile, al 2° ci sarebbe il vincente del match tra Fritz e Fils. 05:59 Finisce con un comodo 6-4, 6-4 per Navone la partita di Luciano Darderi, adesso Matteo! 05:31 Navone-Darderi 6-4, 3-1. Poi! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell’ATP 500 ditra Matteoe Botic Van de. Esordio da brividi per il, in un tabellone del torneo giapponese molto competitivo.