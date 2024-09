Ladri in azione negli studi medici portano via anche torta e yogurt

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Firenze, 25 settembre 2024 - Sono riusciti ad entrare da una piccola finestra alta poco più di 50 centimetri. Quella del bagno, che si affaccia in un cortile interno. L'hanno frantumata e poi si sono intrufolatidi via Benedetto Marcello. La brutta sorpresa questa mattina alle 8, quando il primo medico di famiglia è arrivato all'ambulatorio. Dalla porta che si affaccia sulla strada non c'era nessun segno dell'avvenuto colpo ma, una volta dentro, l'amara presa di coscienza: scaffali aperti, fogli a terra, porte interne forzare. Quindi la chiamata alle forze dell'ordine e l'arrivo della polizia. Secondo una prima ricostruzione, nella notte tra martedì e mercoledì, due uomini che sono stati ripresi dal sistema di video sorveglianza, si sono intrufolati all'interno dopo aver infranto la finestra del bagno.