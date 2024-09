La Cina accusa Taiwan di cyber-attacchi Ecco cosa c’è dietro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il Guoanbu, ovvero il ministero cinese per la Sicurezza dello Stato, una polizia polizia segreta con compiti di spionaggio e controspionaggio, hato l’esercitoese di aver condotto un’operazione d’influenza. Il tutto, attraverso un gruppo di hacktivisti, noto come Anonymous 64, che hanno compiutoinformatici in, a Hong Kong e a Macao cercando di prendere il controllo di siti, schermi elettronici stradali e reti televisive per diffondere quelle che Pechino definisce “fake news” per screditare il Partito comunista cinese. Secondo il Guoanbu il gruppo è guidato da un centro diwarfare dell’esercitoese all’interno del suo Information, Communications, and Electronic Force Command.