I progetti per il Piceno Da Gregori a Massi si pensa già al futuro | | La strada è quella giusta

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Firmani Studenti in aumento, corsi in ampliamento, ora non resta chere a campus e soluzioni abitative. "Sarebbe bene rendere noti i risultati che sono stati fatti in zona – dice il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca–. Siamo partiti con un solo corso di infermieristica unico con sede nele uno di economia aziendale a San Benedetto. Questi due corsi sono stati caratterizzati da un’evoluzione notevole, in entrambi i settori. Per quanto riguarda la sanità abbiamo incrementato con un corso in fisioterapia che a novembre ci darà i primi laureti. L’anno scorso è partito il nuovo corso di laurea triennale in tecnico di radiologia. Tutti corsi professionalizzanti ed estremamente utili in un momento storico come quello attuale, per cui c’è grandissima richiesta.