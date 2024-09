Giorgia | A X Factor mi chiamano secchiona gli autori mi volevano bloccare in chat C’è stata la proposta di matrimonio ma non abbiamo organizzato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La vera rivelazione di “X” è lei,. Già alle prese con la co-conduzione del Festival di Sanremo 2024 con Amadeus e di una delle serate evento all’Arena di Verona de Il Volo, la cantautrice aveva colpito pubblico e addetti ai lavori per la disinvoltura davanti alle telecamere. E anche nelle prime due puntate delle Audition di “X”, dove si ritrova da sola sul palco, ha dimostrato di avere un talento naturale. Accogliente dietro le quinte con i concorrenti e complice con i genitori e fidanzati. “A me piace lo stile di Antonella Clerici, quello della De Filippi, – ha dichiaratoa Vanity Fair – quello della Carrà: ma non è che mi ispiro, non so neanch’io che sto a fà. Uso la mia ‘naturale’ comicità, diciamo, me butto su quello. Punto sulla simpatia. Quando in concerto faccio una battuta e ridono, provo una soddisfazione Pazzesca”.