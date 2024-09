Germania | Rivedere norme sulla CO2 già nel 2025 Luca De Meo Acea | La futura auto green? Compatta e leggera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Anticipare alla clausola di revisione delle normative sulle emissioni di anidride carbonica e sullo stop alla vendita di nuovi veicoli termici nel 2035. A chiederlo, fino a oggi, era stata soprattutto l’Italia. Ora, però, complice la crisi del settoremotive – che fa i conti da un lato con la concorrenza cinese, dall’altro con le scarsissime vendite di vetture elettriche – anche lavuolele regole per salvare la sua industria dell’. “Ha senso affrontare la questione ora, cioè farlo un po’ prima, in modo che i cambiamenti che probabilmente saranno strutturali nel mercato possano essere presi in considerazione negli obiettivi che sono stati fissati nel 2019”, ha dichiarato il vice-cancelliere e ministro dell’Economia, Robert Habeck, dopo un incontro con i rappresentanti di costruttori, sindacati e produttori di componentistica.