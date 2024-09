Essere egoiste ogni tanto conviene | ecco perché

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Fin da bambine ci hanno insegnato che l’egoismo è condannabile e riprovevole,è un atteggiamento centrato solo su sé stessi e incurante dei bisdegli altri, mirato al proprio tornaconto e capace di danneggiare il prossimo per avere dei vantaggi personali. E in effetti l’egoismo come condotta sociale è davvero tossico! L’egoismo che fa bene Eppure c’è una forma di egoismo “sano” e utile che non ha una valenza negativa,predispone all’ascolto di sé, dando la dovuta considerazione alle proprie necessità e i propri desideri. Se non ci piace la definizione di sano egoismo, proviamo a chiamarlo “amor proprio”, che riguarda il prendersi cura di sé, il rispetto delle proprie esigenze e la volontà di lavorare per la propria felicità e crescita personale.come praticarlo con benefici non solo per noi ma anche per gli altri.